منها سوريا ولبنان.. منخفض جوي شديد من تركيا يضرب دولا عربية

كشف الأب، إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية في لبنان، عن أن هناك منخفضًا جويًا باردًا يسيطر على البحر الأسود وتركيا سوف يؤثر تدريجيًا على عدد من الدول العربية من ضمنها بلاده.

وقال خنيصر في منشور، اليوم الاثنين، على صفحته بموقع "فيسبوك": إن منخفضا جويا باردا يسيطر على البحر الأسود وتركيا سوف يؤثر تدريجيًا على لبنان وساحل سوريا وفلسطين اعتبارًا من ظهر اليوم الاثنين، ما يؤدي إلى تحول الطقس إلى ممطر حتى يوم الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1500 متر ويتدنى مستوى تساقط الثلوج، ليصبح في الفترة المقبلة 1200 متر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد وساحل سوريا، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وستكون حصة الأمطار كدرجة اولى من نصيب المناطق الشمالية والوسطى في لبنان (45-60مم)، الممتدة من عكار وطرابلس نحو الكورة وزغرتا وبشري وشكا والبترون وجبيل وكسروان والمتن وبيروت وبعبدا والشوف وعاليه وبحمدون والناعمة، امّا الجنوب والبقاع فله الحصة الأقل من الهطولات (15-40مم).