اليوم.. بدء محاكمة زعيمة ميانمار المعتقلة منذ الانقلاب العسكري

مثلت زعيمة ميانمار، أونج سان سو تشي، أمام المحكمة اليوم الاثنين، بعد أحداث القمع الدامية التي استهدفت الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بالديمقراطية.

أعلن محامي زعيمة ميانمار، التي لم تشاهَد علنًا منذ الانقلاب العسكري في الشهر الماضي، أنها مثلت، اليوم الاثنين، أمام المحكمة عبر الفيديو.

فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين عزلًا الأحد في أربع مدن بورمية، وقالت الأمم المتحدة إن لديها معلومات موثوقة عن مقتل 18 شخصًا على الأقل.

ويُظهر مقطع فيديو صوّرته وكالة فرانس برس، إطلاق نار على شخص كان ضمن محتجين احتموا خلف صناديق قمامة ودروع أخرى في العاصمة الااقتصادية رانغون، واضطر آخرون إلى جره بعيدًا من المكان.

وقالت المتحدثة باسم مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: "ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار، وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين".

جدير بالذكر أن جيش ميانمار انقلب على الحكومة المنتخبة، حيث القي القبض على رئيس البلاد وزعيمة ميانمار، بالإضافة إلى كبار رجال الدولة، وفرض الطوارئ لمدة عام.