الأمم المتحدة: مطلوب 4 مليارات دولار لسد الجوع فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، قبل مؤتمر التعهدات عبر الإنترنت، إن الدول تبرعت فى العام الماضى بـ 1.9 مليار دولار فقط للمتضررين من الصراع فى اليمن، أى ما يزيد قليلاً على نصف التمويل المطلوب.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإنه من بين 29 مليون يمنى، يحتاج 24 مليوناً إلى مساعدات إنسانية عاجلة، حيث يعانى هناك 2.3 مليون طفل من سوء التعذية الحاد، إضافة إلى نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة، يعانون خطر الموت إذا لم يحصلوا على مساعدات غذائية.