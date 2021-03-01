رئيس وزراء الهند يتلقى لقاح كورونا.. وتوسيع حملة التطعيم فى البلاد

جدة - نرمين السيد - تلقى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى مستشفى حكومى فى دلهى، اليوم الإثنين، ليصبح أول المستفيدين فى المرحلة الثانية من حملة التطعيم.





وفى رسالة لطمأنة الشعب الهندى بشأن اللقاح، قال مودى: "أناشد جميع المؤهلين لتلقى اللقاح.. معًا، دعونا نجعل الهند خالية من الفيروس".

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فقد وسعت الهند حملة التطعيم ضد كورونا، اليوم الإثنين، لتشمل الذين يفوقون 60 عامًا، حيث تأمل فى وقف ارتفاع عدد الإصابات بين مواطنيها.

وبدأت الهند حملتها لتطعيم السكان، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، فى 16 يناير الماضى، فى أكبر برنامج تطعيم حول العالم، حيث خططت الهند لتطعيم 30 مليون عامل فى الصفوف الأمامية وفرق الرعاية الصحية فى البداية، لكنها واجهت صعوبات، بينما تمكنت فقط من إعطاء 14.3 مليون جرعة حتى الآن.

وفتحت البلاد التسجيل لمن تزيد أعمارهم على 60 عامًا، والذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا، ويعانون من حالات مرضية متعددة، صباح اليوم الإثنين، عبر موقع إلكترونى وتطبيق حكوميين، ومن المقرر أن يبدأ التطعيم بعد ظهر اليوم.

وتأمل الحكومة الهندية فى تطعيم 300 مليون شخص فى المرحلة الثانية بحلول يوليو المقبل، الأمر الذى يمثل تحديًا هائلاً فى ظل بطء العملية بسبب تردد المواطنين، إضافة إلى مشكلات التسجيل والبيروقراطية.