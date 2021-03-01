وزير إسرائيلى: إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب سفينتنا.. وطهران تنفى

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جدة - نرمين السيد - فيما ردت الخارجية الإيرانية على الاتهامات الإسرائيلية، قائلة إن اتهامنا باستهداف السفينة الإسرائيلية غير صحيح، مضيفة أن "أمن المنطقة مهم لنا".
ووصفت الخارجية الإيرانية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى عن ضلوع إيران فى تفجير السفينة الإسرائيلية، ومساعى طهران لإنتاج النووى، ما هى إلا تصريحات للاستهلاك المحلى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، نتنياهو، حمل إسرائيل مسؤولية تصاعد الإرهاب واستخدامه فى مواجهة العقوبات، متعهدًا بمنع إيران من تطوير أى منشآت نووية.
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