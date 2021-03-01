يديعوت أحرونوت: نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة سفينة إسرائيلية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم /الإثنين/ إيران بمهاجمة سفينة مملوكة لإسرائيل في خليج عمان الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو -وفقا لما صرح به لمحطة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، ونقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- "إنها كانت حقا عملية إيرانية، هذا واضح"، مضيفا أن "إيران هي أكبر عدو لإسرائيل وأنا مصمم على إيقافها، نحن نوجه لها ضربات في كل أرجاء المنطقة".

وكانت الصحيفة قد ذكرت أمس الأول /السبت/ أن مسؤولين في إسرائيل اتهموا إيران بأنها تقف وراء الانفجار الذي -وقع في خليج عمان- لحق بسفينة مملوكة لإسرائيل ترفع علم جزر الباهاما قبل يومين، وتعرف باسم "هيليوس راي"، موضحة أنه على الرغم من أن الحادث وقع يوم /الخميس/ الماضي، إلا أنه تم الإعلان عنه بعد 24 ساعة، ولم يصب أحد فى الانفجار ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية، فإن الانفجار أجبر السفينة على التوجه لأقرب ميناء، موضحة أن وطاقمها بأمان ولم يصب بأذى، فيما أفادت بيانات تتبع الأقمار الصناعية أن الانفجار وقع على بعد 44 ميلا بحريا شمال العاصمة العمانية.