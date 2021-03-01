وفاة أول سائق قاد قطارا بـ السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، وفاة بدالعزيز بن إبراهيم الدريويش، الذي يعد أول سائق قطار سعودي، بعد أن كانت المهمة مقتصرة على الأمريكيين.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، رحل الدريويش عن عمر يناهز الـ 96 عامًا، لافتة إلى أنه أول سائق يتولى قيادة وتسيير قطار "الدمام - الهفوف - الرياض" بعد أن كانت هذه المهمة مقتصرة على السائقين الأمريكين، وذلك في نهاية عام 1373هـ.

ويعد الدريويش أول سائق لـ"الريل" وهو الاسم المعروف للقطار سابقًا، كما تولى إدارة عدد من المستشفيات، منها مستشفى الزلفي، ومستشفى الأفلاج، ومستشفى الخرج.

وذكرت الصحيفة أنه تم أداء الصلاة عليه بمقبرة العزيزية في الزلفي، والتي دُفن فيها.