إنقاذ 181 مهاجرا في المياه الليبية

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، إنقاذ 181 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية في عمليتين منفصلتين.
وبحسب بوابة الوسط الليبية، قالت رئاسة الأركان إنه "فور تلقي الجهاز نداء استغاثة تم تحريك الزورقين فزان، وأوباري، بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة للإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه".
وتابعت أنه "فور إتمام عمليتي الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، مضيفة أن "الجهاز سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين".
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