الصحة السعودية تعلن توقف تطبيق صحتي.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، عن توقف خدمات تطبيق "صحتي" بشكل مؤقت.

ووفقا لصحيفة "الوئام" السعودية، ونوهت الوزارة عبر حساب “الصحة 937″ على موقع تويتر، أن العطل المؤقت سببه إجراء بعض أعمال الصيانة للتطبيق.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة أن اللقاحان المضادان لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمعتمدان من هيئة الغذاء والدواء: لقاح «فايزر-بيونتيك» ولقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، لا يقللان أو يضعفان المناعة، وكلاهما آمنان ويحميان من المضاعفات الشديدة والوفاة من «كوفيد-19».

وأكدت الصحة السعودية أنه لا توجد توصيات بالخضوع للعزل بعد تلقي لقاح كورونا الجديد، كما أنه لا توجد توصيات بإجراء الفحص المخبري قبل تلقي لقاح كورونا الجديد، مشددة على أهمية الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.

وفي السياق، أفادت وزارة الصحة بأن الأشخاص المتعافين من الإصابة قد يؤخرون التطعيم باللقاح لمدة 6 أشهر من الإصابة، ويتلقون جرعة واحدة فقط، إذ أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفيروس، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وتشير البيانات من التجارب السريرية إلى أن اللقاحين آمنين وفعالين في الأشخاص الذين لديهم إصابة سابقة بفيروس «كوفيد-19»، وأن الإصابة مرة أخرى في 90 يومًا بعد الإصابة الأولية نادرة جدًا.