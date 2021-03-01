دراسة تكشف تمتع الكلاب بالقدرة على كشف الكذب

كشف باحثون يابانيون من جامعة "كيوتو"، تمتع الكلاب بالقدرة على كشف الكذب لدى الأشخاص.

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "أنيمال كوغنيشن"، فإن الكلاب قادرة على كشف كذب الأشخاص، حيث تميل إلى عدم اتباع أوامرهم بعد معرفتها بكذب هؤلاء.

ووفق أكيكو تاكاوكا الذي أشرف على الدراسة، فإن الكلاب تتميز بامتلاكها لميزة اكتشاف حقيقة الأشخاص على نحو سريع، لافتا إلى أن هذه الحيوانات تستخدم ذلك في قراراتها المتعلقة بإمكانية الوثوق بشخص ما.

وبيّن تاكاوكا أن "الذكاء الاجتماعي لدى الكلاب تطور عبر تاريخ حياتهم الطويل مع البشر"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرى باحثو الجامعة اليابانية دراستهم على 34 كلبا، حيث اعتمدوا أسلوب "المعرفة العامة"، أي الإشارة إلى شيء ما، ليجري الكلب نحوه، ويكتشف ما هو موّجه إليه.

وخلال التجربة، وجّه الباحثون الكلاب نحو حاوية تحتوي على الطعام، في حين قاموا بإفراغها في الاختبار الثاني.

وتجاهلت الكلاب الأمر بالتوجه نحو الحاوية عندما أشار الباحثون إليها بالقيام بذلك، الأمر الذي يدل على تمييزهم كذب مصدر الأوامر.

وتعليقا على الدراسة قال جون برادشو، وهو عالم بيطري متخصص في العلاقات بين الإنسان والحيوان في جامعة "بريستول" البريطانية، إن الكلاب تحب أن تكون حياتها قابلة للتنبؤ، مضيفا أن "الكلاب التي يتعارض أصحابها معها غالبا ما تعاني من اضطرابات سلوكية".