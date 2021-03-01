أبو الغيط: التصعيد الحوثى جزء من أجندة إيرانية متهورة

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصعيد الذى تمارسه الميلشيات الحوثية، بما فى ذلك استهدافها للعاصمة السعودية الرياض، يوم السبت الماضى، بصاروخ باليستى نجحت القوات السعودية فى اعتراضه وتدميره.





وأكد أبو الغيط، أن تصعيد جماعة الحوثى لعملياتها وهجماتها على مأرب منذ مطلع الشهر الماضى، يأتى - حتمًا وللأسف - فى إطار أجندة إيرانية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض سياسية من دون أى اعتبارٍ للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين. وأضاف أن جماعة الحوثى تتحمل المسئولية عن تدهور الوضع الإنسانى فى اليمن إلى حدٍ يقترب بالسكان من المجاعة.



وأعرب الأمين العام عن كامل التضامن مع المملكة فى أية إجراءات تتخذها للدفاع عن إقليمها وسلامة سكانها، مؤكدًا ثقته فى قدرتها على التصدى لهذه الهجمات الإرهابية التى تستهدف المدنيين.

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