أحدث إحصائية.. 114 مليون إصابة و2.5 مليون وفاة بكورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 114.068 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الإثنين، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الإخبارية.





كما أكدت الجامعة الأمريكية، المتخصصة فى تتبع إحداثيات الوباء حول العالم، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا عالميًا إلى 2.530 مليون وفاة، فى حين بلغ عدد المتعافين 64.4 مليون حالة.

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