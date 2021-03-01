جدة - نرمين السيد - وكانت الأوضاع فى أرمينيا قد تأزمت بشكل كبير بعدما رفض الرئيس الأرمينى طلب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش، ليزداد معها الصراع بين رئيس الوزراء الأرمينى وبين الجيش. وسط اشتعال الشارع فى يريفيان بالمظاهرات المؤيدة لرئيس الوزراء وأخرى تطالبه بالاستقالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. متظاهرو أرمينيا يقتحمون مبنى الحكومة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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