مواد متفجرة بمنشآت طرابلس.. بيان عاجل من مديرية النفط في لبنان

كشفت المديرية العامة للنفط في لبنان، اليوم الاثنين، حقيقة، مقطع الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء 75 حاوية على مواد خطرة مخزنة في منشآت النفط في طرابلس.

وحسب موقع "لبنان 24"، أصدرت المديرية، بيانًا توضيحيًا بشأن هذا الأمر، قائلة إن كل المواد التي يتم الحديث عنها قديمة جدا، ولذلك فهي تصنف بالمواد المتهالكة والتي يجب التخلص منها وليست ذات المواصفات المتفجرة كما يتم الترويج حولها.

وأكدت أنه تنفيذا لتوجهيات رئاسة الوزراء، عملت المديرية منذ حادثة المرفأ على اجراء مسح ميداني لكل منشآتها وليس فقط في طرابلس، بالتعاون مع سلاح الهندسة في الجيش اللبناني لكل المواد المخبرية الموجودة منذ عشرات السنوات، بما فيها المشتبه بخطورتها وتم فرزها وجدولتها وتصنيفها وفق أولوية التخلص منها بطريقة علمية وموضوعية وبيئية سليمة.

وأشارت إلى أن المديرية العامة للنفط بادرت بالتواصل المباشر مع الشركة الألمانية combi lift المفوضة بنقل المواد من المرفأ والتي قامت بدورها بالكشف والجدولة والتصنيف تمهيدا لخطة ترحيلها والتخلص منها.

ولفتت إلى أن وزارة الطاقة والمياه تعمل بشكل جاد وسريع على ترحيل كل المواد ضمن الأنظمة المسموح بها ووفق القوانين المرعية.

واختتمت المديرية بيانها بمناشدة المواطنين توخي الحذر والدقة في نقل أي معلومة خاطئة والحصول دائما على المعلومات الصحيحة من مصدرها الحقيقي مباشرة وعدم الانصياع إلى المغالطات رأفة بالأوضاع في لبنان.