أوكرانيا تسحب اثنين من دبلوماسييها في بولندا لتورطهما في قضية تهريب

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا إنه أمر بسحب اثنين من موظفي سفارة بلاده في بولندا؛ لتورطهما بمحاولة تهريب من أوكرانيا .
وأضاف كوليبا- وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" /الإثنين/ "أمرت بسحب الموظفين من الخارج، بعد الاشتباه بتورطهما بالفساد"، موضحا أنه تم اعتقالهما في بولندا، عند محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات والذهب من أوكرانيا إلى بولندا في سيارة رسمية".
وأشار كوليبا إلى أن هذه الحالة لا سابقة لها، بالنسبة لوزارة الخارجية الأوكرانية، معربا عن قناعته بنشر مثل هذه القضايا أمام الجمهور.
وشدد كوليبا، على أن الوزارة ستفتح تحقيقا ضدهما، وعلى أساسه سيتم تحديد الإجراءات التأديبية بحقهما، مشددا بأن يكون التحقيق شاملا وسريعا، وأن الوزارة ستتعاون مع الهيئات الأمنية ذات العلاقة.
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