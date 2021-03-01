أزمة بالبرلمان الأردني بسبب كلمة نائب

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، احتجاجا من النائب علي الطراونة لعدم السماح له بالحديث في بداية الجلسة التشريعية.
وغادر النائب على الطراونة مقعده مطالبا بصوت مرتفع من الرئيس إعطائه الحق بالحديث، إلا أن رئيس المجلس طالب منه الجلوس في مقعده كون الجلسة تشريعية ولا يجوز مخالفة النظام الداخلي وعلى الجميع الالتزام بالنظام.
وبحسب وكالة عمون فقد ، أحدث إصرار النائب علي الطراونة على الحديث تحت القبة خلال جلسة النواب التشريعية التي عقدت اليوم الاثنين، أزمة في المجلس.
النائب الطراونة طلب الحديث، ولكون الجلسة تشريعية وليست جلسة مراقبة عامة قرر الرئيس عبدالمنعم العودات البدء بجدول أعمال الجلسة وتأجيل حديث النواب غير المسجلين لاحقا، إلا أن الطراونة أصر على الحديث تاركا مقعده.
العودات أصر على عودة النائب الطراونة الى مقعده، وهو ما رفضه الأخير، الأمر الذي جعل عدد من النواب التوجه إلى الطراونة في محاولة لإقناعه بالعودة، فيما كان الطراونة غاضبا من رفض منحه الحديث.
وفي ظل إصرار الطرفين على موقفيهما، قال العودات مخاطبا الطراونة، "عد الى مقعدك وإلا ساصوت على اخراجك من القاعة".
وبعد شد وجذب عاد الطراونة الى مقعده، ومنحه العودات الحديث، إلا أن الطراونة اعتذر عن ذلك قائلا "ضغطي ارتفع مش قادر احكي".
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