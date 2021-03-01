أزمة بالبرلمان الأردني بسبب كلمة نائب

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، احتجاجا من النائب علي الطراونة لعدم السماح له بالحديث في بداية الجلسة التشريعية.

وغادر النائب على الطراونة مقعده مطالبا بصوت مرتفع من الرئيس إعطائه الحق بالحديث، إلا أن رئيس المجلس طالب منه الجلوس في مقعده كون الجلسة تشريعية ولا يجوز مخالفة النظام الداخلي وعلى الجميع الالتزام بالنظام.

وبحسب وكالة عمون فقد ، أحدث إصرار النائب علي الطراونة على الحديث تحت القبة خلال جلسة النواب التشريعية التي عقدت اليوم الاثنين، أزمة في المجلس.