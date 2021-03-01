سفير الإمارات لدى القاهرة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للجامعة العربية

قدم السفير الإماراتي لدى مصر، الدكتور حمد سعيد الشامسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مندوبا دائما للدولة لدى الجامعة العربية.

وحسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، نقل الشامسي تحيات وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى الأمين العام وتمنياته للجامعة بالمزيد من التقدم والنجاح.

من جانبه حمّل أبو الغيط، السفير تحياته إلى الشيخ عبدالله بن زايد ، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء.

وأعرب أبو الغيط عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

وكان السفير حمد سعيد سلطان الشامسي يشغل منصب سفير دولة الإمارات لدى لبنان حتى يناير 2021، كما أنه سفير منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" منذ 2017 كأول سفير للمنظمة.

ووصل السفير الإماراتي، إلى القاهرة، أول أمس السبت، ليبدأ مهام عمله بها.