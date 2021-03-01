بعد نجاح العملية الجراحية.. ولي العهد الكويتي يهنئ الأمير محمد بن سلمان

أجرى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الأحد، اتصالا هاتفيا بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، للإطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اعرب ولي العهد الكويتي، خلال الاتصال، عن خالص التهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان راجيا من المولى عز وجل أن يديم عليه دوام الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ومن جانبه، أعرب ولي العهد السعودي عن خالص شكره وتقديره للشيخ مشعل على هذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب بن سلمان عن تمنياته له بدوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.

ويوم الجمعة، تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

واطمأن أمير دولة الكويت على صحة ولي العهد السعودي، سائلًا الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة.