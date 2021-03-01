لأول مرة في التاريخ .. إعادة "نيزك" عُماني إلى المريخ

كشفت وسائل إعلام عُمانية اليوم أن وكالة "ناسا" سيرت رحلة إلى كوكب المريخ مؤخرًا لإعادة نيزك كان عُثر عليه في سلطنة عُمان عام 1999م، وذلك في سابقة علمية تعد الأولى من نوعها في العالم.

ويهدف هذا الحدث العلمي الكبير إلى التعرف على ‏تاريخ النظام الشمسي ومكوناته من خلال مختلف العصور منذ ولادة الشمس والكواكب حولها، حيث تشير الدلائل إلى أن الصخور تحمل أدلة على التركيب الجيولوجي لكوكب المريخ.

وبهذا يكون النيزك العُماني (سيح الأحيمر 008) الذي عثر عليه في ولاية هيماء بمحافظة الوسطى، أول صخرة يقوم البشر بإعادتها إلى وطنها الأم كوكب المريخ.

ويزن النيزك أكثر من ثمانية كيلوجرامات، وتشكل منذ حوالي 450 مليون سنة بسبب حدث كوني ناجم عن اصطدام كويكب أو مذنب بكوكب المريخ وتطايرت أجزاء منه إلى الفضاء قبل أن يسقط هذا المذنب على الأراضي العُمانية.

وبعد الفحص الكيميائي الدقيق للنيزك في مختبر بألمانيا، وجد الباحثون أدلة على أن أصله يرجع إلى المريخ وليس الأرض، وقد تم الاحتفاظ بالنيزك خلال فترة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن الذي يضم نيازك مثيرة ومتنوعة من مختلف دول العالم.