وصول 300 ألف جرعة إضافية من لقاح كورونا للبحرين خلال مارس

قال وكيل وزارة الصحة في البحرين الدكتور وليد المانع، إنه من المقرر استخدام 300 ألف جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال شهر مارس الجاري، وفقًا لجدول التوزيع وكمية الطلبيات.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أشار المانع إلى أن هذه الخطوات تأتي ترجمة لجهود المملكة في إطار الحملة الوطنية للتطعيم، حيث سيتم تكثيف برنامج التطعيم خلال شهر مارس الجاري مع وصول الجرعات الجديدة.

وأوضح أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وضع ضمن أولوياته المحافظة على سلامة وصحة المواطنين ووقايتهم من الفيروس عبر توسيع حملة التطعيم الشاملة لأخذ اللقاحات المضادة للفيروس، وتكثيف حملة التحصين لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أنه لذلك تم الإسراع بخطوات التنسيق لمضاعفة طلبات جرعات التطعيمات من أجل حملة تطعيم موسعة خلال شهر مارس الجاري وفقًا لكميات الجرعات التي سيتم استلامها من الشركات المصنعة بحسب جدول التوزيع.

ونوه وكيل الصحة بأهمية مبادرة جميع أفراد المجتمع البحريني للتسجيل لأخذ التطعيم المضاد للفيروس، بما يسهم في دعم الجهود المبذولة للتصدي للجائحة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، واكتساب مناعة مجتمعية كافية لمنع انتقال الفيروس.

ودعا المواطنين إلى التسجيل في حملة التلقيح المضاد لكورونا الذي وفرته المملكة بشكل مجاني للجميع ويمكن للجميع ممن يبلغون من العمر 18 عامًا فما فوق، عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh أو من خلال تطبيق مجتمع واعي.