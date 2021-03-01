بمناسبة عيد الاستقلال.. برقيات تهنئة من البحرين إلى قادة البوسنة والهرسك

بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس ميلوراد دوديك، رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أعرب الملك حمد في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لـ دوديك، بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس زيلكو كومشيتش رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب بن حمد فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

كما بعث ولي العهد، برقية مماثلة إلى الدكتور زوران تيجلتيا رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك.