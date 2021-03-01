عاجل.. سقوط صاروخ باليستى حوثى على حى الروضة فى مأرب



جدة - نرمين السيد - ويخوض الجيش اليمنى وقوات المقاومة الشعبية معارك واسعة ضد ميليشيا الحوثى الإرهابية، على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى أطراف محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية لا تحصى فى صفوف الميليشيات.

وقالت مصادر يمنية، إن المعارك أسفرت عن مقتل 350 حوثيًا، خلال 30 ساعة من المعارك، حسبما أفاد موقع "سبتمبر نت"، أمس الأحد.