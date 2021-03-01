الطاقة الذرية: مخاوف بسبب تقديم إيران معلومات خاطئة عن تخصيب اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - أكدت الوكالة الدولية الطاقة الذرية، أن قرار إيران بالحد من مهمة مراقبى الوكالة له تأثير خطير، مضيفة أن عدم وصولنا للمنشآت النووية الإيرانية يعيق تقييمنا لمدى التزامها.





وتابعت الوكالة بالقول، إنه يجب أن تفسر إيران أسباب وجود يورانيوم فى موقعين دون إعلان ذلك، مشيرة إلى أن هناك مخاوف بسبب تقديم طهران معلومات خاطئة بشأن تخصيب اليورانيوم، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، كانت قد أكدت رفضها التام لعدم تزويد الوكالة الدولية للطاقة بأى معلومات تخص المجال الذرى الإيرانى، مشترطة رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.

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