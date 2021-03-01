الجيش السودانى يسترد أراضٍ بعد مواجهات مع مليشيات إثيوبية فى القضارف

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات الجيش السودانى، أمس الأحد، من استعادة أرضٍ زراعية استولت عليها مليشيات إثيوبية فى منطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف شرقى السودان، وذلك بعد مواجهات شرسة مع المليشيات.





ووفقًا لموقع "سودان تربيون"، قالت مصادر عسكرية مساء أمس الأحد إن وحدات من الجيش وقوات الاحتياط خاضت منذ الصباح معارك طاحنة باستخدام الأسلحة الثقيلة. وأضافت المصادر السودانية: "استطاع الجيش دحر المليشيات من مشروعى إبرة وتدلى، ومطاردتهم حتى مستوطنة برخت على الحدود السودانية الإثيوبية". كما أشارت المصادر إلى أن القوات السودانية توغلت مجددًا فى الأراضى، وأعادت السيطرة الكاملة على المساحات الزراعية فى الفشقة الكبرى بمحاذاة إقليم تيجراى، بطول 110 كلم.

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