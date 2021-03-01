ألمانيا: اعتقال جندى بالجيش بعد مصادرة أسلحة وذخائر بحوزته

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام ألمانية، ضبطت الشرطة مسدسات، وبنادق، وذخيرة، وقنبلة يدوية، ومواد متفجرة بحوزة الجندى المعتقل. وتتهم السلطات الألمانية، الجندى المعتقل بإثارة الفتن وحيازة أسلحة ومتفجرات بصورة غير شرعية، وتسببه فى إصابات جسدية خطيرة، لافتة إلى أنه كان يعمل فى القوات البرية بأحد مواقع الجيش بولاية بادن-فورتمبورج.

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