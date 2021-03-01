ألمانيا: إطلاق الصواريخ على الأحياء السكنية فى الرياض أمر غير مقبول

جدة - نرمين السيد - وأضافت الخارجية الألمانية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن أعمال الحوثيين طائشة ولا تخدم أى مشروع وقد تؤدى لتصعيد خطير. وكان التحالف العسكرى الذى تقوده السعودية ضد الحوثيين فى اليمن، قد اعترض صاروخا فوق الرياض وست طائرات مسيرة أُطلقت على مناطق أخرى فى المملكة.

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