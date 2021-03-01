الشعب له رب يحميه.. أزمة في تونس بسبب تلقي مسؤولين 1000 لقاح ضد كورونا

على غرار لبنان، تواجه تونس، أزمة بشأن تلقي عدد من كبار الدولة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث قال نواب إن اللقاحات وصلت لتطعيم مسؤولين كبار بينهم الرئيس قيس سعيد.

وقال عضو البرلمان بدر الدين القمودي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "هناك معلومات شبه مؤكدة تشير الى أن لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية إلى تونس و تم توزيعه على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات امنية.. وللشعب رب يحميه".

ومن جانبه، قال النائب ياسين العياري، في منشور أيضًا على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن دبلوماسيين تونسيين أن بلاده قدمت هدية لرئاسة الجمهورية متمثلة في 100 جرعة من لقاحات كورونا.

إلا أن رئاسة الجمهورية قالت لوكالة "رويترز" للأنباء، إنه لم يتم تطعيم أي شخص من الرئاسة بما فيهم الرئيس، وإن 1000 جرعة حصلت عليها الرئاسة وجهت للطب العسكري.

وأضاف المسؤول من الرئاسة أن "الرئيس قيس سعيد لم ولن يقبل أن يحصل على تطعيم قبل أن يصل اللقاح للشعب التونسي"، مشيرًا إلى أنه لم يحصل أي شخص من الرئاسة على التطعيم.

وحتى الآن لم تتلق تونس أي شحنات من لقاحات كورونا وهي من البلدان القليلة التي لم تحصل عليها وسط إحباط اجتماعي واقتصادي.

وبدوره، أعلن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، عياشي زمال، اليوم الإثنين، أنه سيقدم استقالته من مجلس نواب الشعب إذا لم يتم فتح تحقيق عاجل في قضية اللقاحات التي تسلمتها تونس من الإمارات.

وقال زمال في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، إنه شرع في تنظيم لقاء مع وزير الصحة لفهم تفاصيل هذا الموضوع وكشف كل الملابسات للشعب التونسي.

وأضاف أن هذه المعلومة تم ترويجها في البرلمان منذ أكثر من شهر، لافتا إلى أن المشكلة حاليًا تكمن في غياب الشفافية وليس في توزيع اللقاحات على القيادات العسكرية أو السياسية.

يذكر، أن لبنان واجه نفس الأزمة، بعد أن أفادت تقارير بتلقي عدد من النواب، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما أثار موجة من الانتقادات الواسعة، حيث اعتبره البعض "خرقا" لخطة التطعيم المعتمدة في البلاد.