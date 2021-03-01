ولي العهد الأردني يوجه رسالة لجده الراحل فى ذكري تعريب الجيش

استذكر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم الاثنين، الذكرى الـ 65 لتعريب قيادة الجيش العربي.

وبحسب وكالة عمون الأردنية، نشر ولي العهد صورة لجده الملك الراحل الحسين بن طلال خلال استعراض عسكري، معلقا عليها:

"نستذكر اليوم ذكرى تعريب قيادة الجيش ونستذكر جدي الحسين الذي جعل من يومنا هذا مجدًا وشرفًا لمؤسستنا العسكرية التي لها في كل أرض واجب وشرف.

وتابع ولي العهد: لم تلبث مؤسستنا العسكرية منذ ذلك اليوم.. أن تكون شريكًا أساسيًا في بناء الوطن.. وجزءًا رئيسًا من درب البناء والعطاء لأردننا العظيم".

من جانبه، ألقى رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات كلمة في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين عبر فيها عن اصدق عبارات التهنئة بمناسبة ذكرى تعريب الجيش العربي.

وأكد العودات فى كلمته إن ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي التى توافق يوم الأول من مارس من كل عام حدثا راسخا في وجدان الأردنيين جيلا من بعد جيل ، مشيرا إلى أن ذلك القرار الشجاع والحاسم الذي اتخذه الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عام 1956 كان بمثابة حركة تحرر خاضها الراحل العظيم بالتحالف مع جيشه وشعبه ، لتعزيز استقلال بلدنا الغالي ، وصون كرامة وعزة الأردنيين ، وقواتهم المسلحة الباسلة.

وأضاف : اليوم ونحن نستذكر تلك المناسبة العزيزة على الأردنيين جميعا ، فإننا نجزي التحية إلى حامل لواء الراية الهاشمية ، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ، الذي أعطى المثل الأعلى في القيادة والريادة والتوجيه ، لرفاق السلاح من عاملين ومتقاعدين ، لتظل عقيدة الجيش منارة هذا الحصن الصامد والمرابط ، وتظل بنيته العسكرية إنموذج البذل والتضحية والعطاء ، في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية الشاملة التي يخوضها بلدنا ، متغلبا على التحديات والصعاب.