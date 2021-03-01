بـ صاروخ باليستي.. ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في مأرب

أطلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية، صاروخا باليستىا استهدف حى الروضة فى محافظة مأرب اليمنية، اليوم الإثنين، حسبما أفادت صحيفة المشهد اليمني، في نبأ عاجل لها.

وأوضح مصدر أمني يمني أن إطلاق الصاروخ الحوثي على حي الروضة أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين.

وتكبدت المليشيات خسائر كبيرة في هجماتها الانتحارية الأخيرة بجبهات القتال، مما دفعها لإطلاق نداء عبر وسائل اعلامها المختلفة تناشد فيه اتباعها التبرع بالدم للمستشفيات التي تعج بعناصرها المصابة من جبهات مارب والجوف وشرقي صنعاء، بحسب الصحيفة اليمنية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - مساء السبت وصباح الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي "واحد " أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط".

وأضاف العميد المالكي ، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار"المفخخة""، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".