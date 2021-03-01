الرئاسة الروسية: بوتين منفتح على الحوار وتسوية المشاكل مع الولايات المتحدة

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على الحوار وتسوية أصعب الخلافات أثناء التواصل مع زعماء من دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين:"لقد تحدث الرئيس بوتين مرارا وتكرارا عن استعداده لاستئناف العلاقات وتطويرها بشكل ديناميكي بالحد، الذي يكون الجانب الأميركي جاهزا له".
وأضاف :" حتى الآن مستوى الاستعداد الأمريكي لهذا الأمر متفاوت، ولكن الرئيس بوتين كان ولا يزال منفتحا على الحوار مع جميع البلدان في العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وتابع:" إن الرئيس الروسي منفتح ايضًا لتسوية الخلافات الأكثر حدة من خلال الحوار"، مشيرا إلى أنه ليس لكل البلدان نفس الإرادة السياسية.
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