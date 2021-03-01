فلسطين: 16 حالة وفاة و1724 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 16 حالة وفاة، و1724 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و808 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وذكرت الوزيرة الكيلة في تقريرها اليومي، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية،و حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأوضحت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 116 مريضًا مصابا بفيروس كورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفى سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى الفلسطينيون في سجن الاحتلال، يواجهون أوضاعًا صحية وطبية معقدة بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى، علاوة على تفاقم الأوضاع الصحية للمئات منهم.

أشارت الهيئة فى بيان اليوم إلى أن إدارة معتقل “جلبوع” الاسرائيلي، تُمارس الإهمال الطبي، للأسير ضرغام جبارين (48 عامًا) من بلدة أم الفحم في الداخل المحتل،حيث تتعمد اتباع أسلوب المماطلة والتسويف بتقديم العلاج اللازم له.

وبينت الهيئة أن الأسير جبارين يشتكي منذ طفولته من مرض البوليو (شلل الأطفال)، حيث يعاني من شلل بنسبة 70 % في الجهة اليمنى من جسده، وهو بحاجة لرعاية خاصة لحالته لكن إدارة المعتقل لا تكترث لوضعه الصعب.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم الإثنين، أن الأسير جبارين بحاجة ماسة لإجراء جلسات علاج طبيعي بشكل دوري، لكن إدارة المعتقل تماطل بتحويله، ومنذ أكثر من سنة ينتظر الأسير أن تقوم إدارة المعتقل بتوفير حذاء طبي له لكي يتمكن من التنقل وهو يستخدم العكازات، لكن لغاية اللحظة لم تقم بتزويده بالحذاء.