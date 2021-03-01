تحذير قوي من الخارجية الألمانية بشأن اعتداءات الحوثيين على السعودية

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لإطلاق الصواريخ على الأحياء السكنية في الرياض، واعتبرته "أمر غير مقبول".
ووفقا لشبكة "العربية"،حذرت الخارجية الألمانية من أعمال الحوثيين ووصفتها بأنها "طائشة ولا تخدم أي مشروع"، مشيرة إلى أنها قد تؤدي لتصعيد خطير.
وأكدت الخارجية الألمانية أن اليمن يحتاج إلى العودة للدبلوماسية.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - مساء السبت وصباح الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي "واحد " أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط".
وأضاف العميد المالكي ، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار"المفخخة""، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
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