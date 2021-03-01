جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالى عدد وفيات كوفيد-19 فى إیران إلى 60 ألفا و181 شخصا. كما أشارت إلى أنه من بين مليون و639 ألفا و679 حالة سجلتها البلاد حتى الآن، تعافى ملیون و399 ألفا و934 شخصا من الإصابة، فيما تخضع 3 آلاف و727 حالة حرجة للعلاج فى وحدات العناية المركزة. يُشار إلى أن إيران تعد البلد الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا فى الشرق الأوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يواصل تفشيه فى إيران.. 8.510 إصابات جديدة و108حالات وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.