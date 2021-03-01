الدفاع الأفغانية: مقتل 30 من عناصر طالبان بينهم 16 ينتمون للقاعدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" الإخبارية، قال البيان الصادر عن وزارة الدفاع الأفغانية، إنه تم تنفيذ العملية مساء أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا من طالبان، إضافة إلى إصابة 6 آخرين فى عملية للقوات الأفغانية بإقليم كابيسا بوسط البلاد.
كما أشار البيان إلى العملية شملت مناطق مختلفة بـ"وادى أفغانيا" الذى يقع بمنطقة نيجراب فى الاقليم، بدعم من القوات الخاصة وسلاح الجو الأفغانى، مؤكدة أن هناك "30 من طالبان، بينهم 16 باكستانيًا من القاعدة، قتلوا".
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