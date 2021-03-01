جروسى: الوكالة الدولية للطاقة فقدت القدرة على معرفة ما تقوم به إيران

جدة - نرمين السيد - أكد روفائيل جروسى، المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الإثنين، على ضرورة استمرار عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، مشددًا على أنه لا يجب أن تكون ورقة تستخدمها طهران للمقايضة.





وحسبما نقلت "العربية"، قال جروسى إن الوكالة الدولية للطاقة لن يكون بمقدروها الوصول إلى مواقع إيران النووية مع قرار طهران بالحد من عملية المراقبة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الوكالة ستستمر فى التحقق من كمية تخصيب اليورانيوم. وأضاف جروسى، أن الوكالة الدولية للطاقة فقدت القدرة على معرفة ما تقوم به إيران فى مواقعها النووية، وأن الشفافية تلاشت الآن بسبب قرار إيران الحد من مراقبة مواقعها النووية.

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