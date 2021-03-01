عاجل.. مقتل شخص وإصابة 2 فى هجوم حوثى على حى الروضة بـ مأرب

جدة - نرمين السيد - ويخوض الجيش اليمنى وقوات المقاومة الشعبية معارك واسعة ضد ميليشيا الحوثى الإرهابية، على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى أطراف محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية لا تحصى فى صفوف الميليشيات.

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