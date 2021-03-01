لماذا ترفض إيران المحادثات النووية مع أمريكا.. هل هذا الوقت المناسب؟

رفضت طهران عقد اجتماع مع الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بشأن الاتفاق النووي "المعطل" لعام 2015، ودعت واشنطن إلى رفع عقوباتها المشددة أولًا، في تعقيدٍ جديد للأمور قد لاتستيجب له الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وعبرت صحيفة بوليتيكو عن رغبات إيران، وذكرت إن إيران تصدر العقدة أولًا لكي يتم فكها من قبل أمريكا برفع العقوبات لتبدأ التماشي مع الطلبات الدولية أو هكذا تزعم، في محاولة ضغط من قبل النظام الحاكم هناك على أمريكا والعالم لإنقاذ رقبته من الضغط الشعبي والأوضاع المعيشية المتفاقمة، مشيرة إلى إن إيران تضيع الفرصة مجددًا مع سيطرة رجال المرشد علي خامنئي المتشددون، وهو ما قد ينتج عنه فرص ضائعة على إيران، لن تعمل على أي حل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أمس الأحد"بالنظر إلى المواقف والإجراءات الأخيرة للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية ، فإن جمهورية إيران الإسلامية لا تعتبر الوقت مناسبًا لاجتماع غير رسمي يقترحه المنسق الأوروبي لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)"، ويظهر من كلان المتحدث إن الوقت المناسب لطهران لن يأتي قبل رفع العقوبات التي تثقل كاهل النظام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على تويتر "الوقت غير مناسب للاجتماع غير الرسمي المقترح" إن إيران لن ترد على "الإيماءات" ولن تخيفها انتقادات الولايات المتحدة وأوروبا ، لكنه أضاف أن بلاده ستستمر في التعاون مع كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وكذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، والصين وروسيا، أي أنها تحاول الضغط حتى تخفف الولايات المتحدة ضغطها عليها، حتى تستجيب لها، غير مقفلة الباب أمام التفاوض، لكن المشكلة في من يستمع أولًا.

في الأسبوع الماضي ، عرض الاتحاد الأوروبي حضور اجتماع غير رسمي بين إيران والأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة( الاتفاق النووي) لعام 2015 ، مع حضور الولايات المتحدة أيضًا كضيف.

لكن إيران تحججت وقالت على لسان خطيب زاده بأنه"لم يطرأ أي تغيير على موقف الولايات المتحدة وسلوكها، ولم تتخلى الإدارة (الأمريكية) للرئيس جو بايدن عن سياسة الضغط الأقصى الفاشلة التي اتبعها (الرئيس السابق دونالد) ترامب ، ولكنها لم تعلن حتى عن التزامها بالوفاء بمسؤولياتها الشاملة في خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) و (الأمم المتحدة) و قرار مجلس الأمن رقم 2231 ".

قال المتحدث الإيراني إن الطريق إلى الأمام واضح للغاية ، وهو أن على الولايات المتحدة إنهاء عقوباتها "غير القانونية" والأحادية الجانب والعودة إلى التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف "هذا لا يتطلب مفاوضات ولا قرارا من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في (ديسمبر) 2020 ، أقر البرلمان الإيراني قانون "خطة العمل الاستراتيجية الإيرانية لمواجهة العقوبات" الذي يلزم الحكومة بمزيد من تقليص الالتزامات بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران .

نتيجة لخروج الولايات المتحدة أحادي الجانب لعام 2018 من الاتفاقية النووية ، تجاوزت إيران الحدود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة على مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزوناتها من الماء الثقيل واليورانيوم المنخفض التخصيب.

كما رفعت إيران القيود عن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) على أنشطة البحث والتطوير النووية.

وردًا على إيران، قالت واشنطن أمس الأحد إنها "تشعر بخيبة أمل" لأن إيران رفضت عقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى كانت من الموقعين في الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لشبكة إن بي سي نيوز: "بينما نشعر بخيبة أمل إزاء رد إيران ، فإننا نظل على استعداد لإعادة الانخراط في دبلوماسية هادفة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة" ، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستتشاور مع الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة أعضاء المجلس وألمانيا في هذا الشأن.

تصاعدت التوترات النووية بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرًا ، بعد أن ناشدت طهران واشنطن رفع العقوبات ، التي أوقعت إيران في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

في عام 2018 ، انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي ، الذي وقعه سلفه باراك أوباما.

وأعرب الرئيس جو بايدن عن استعداده لإعادة الانخراط مع البلدان الموقعة على اتفاق 2015، في ما يسمى بمجموعة P5 + 1 كجزء من الجهود لإحياء الصفقة.

الآن ، وصلت واشنطن وطهران إلى طريق مسدود بشأن العودة إلى الاتفاق ، حيث تقول طهران إن على الولايات المتحدة أولًا رفع جميع العقوبات التي أعاد ترامب فرضها ، بينما تصر واشنطن على أن إيران يجب أن تمتثل لالتزاماتها أولًا.