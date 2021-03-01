فضيحة تهز برشلونة .. اعتقال رئيس النادي السابق وكبار معاونيه

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق، لتورطه في فضيحة غسيل أموال مع آخرين ، وفي حملة تشهير "باركاجيت" خلال فترة رئاسته للنادي، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعد "بارتوميو" واحدًا من أربعة أشخاص تم اعتقالهم حتى الآن ، مع الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة "أوسكار جراو " ورئيس الخدمات القانونية رومان جوميز بونتي ، وخاومي ماسفيرير الذي عمل مستشارًا لبارتوميو .

دخلت الشرطة الإسبانية ، صباح الإثنين ، ملعب نو كامب في برشلونة في عملية بحث ومصادرة، وذكرت الصحيفة، أن مكاتب نادى برشلونة شهدت حملة تفتيش استعدادا للتحقيق فى مسألة الشبكات الاجتماعية، والتشهير بالاعبين.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن الشرطة اعتقلت المسئولين على إثر عملية غسيل الأموال وحملة "باركاجيت" منذ العام الماضي، حيث اتُهم مسئولو النادي بشن حملة تشهير ضد اللاعبين الحاليين والسابقين الذين انتقدوا النادي ورئيسه آنذاك بارتوميو.

واستقال بارتوميو ومجلس إدارته العام الماضي وسط تداعيات الجدل الدائر حول ليونيل ميسي.

كان النادي غارقًا في الاضطرابات والديون الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وتأتي العملية قبل أقل من أسبوع من إجراء الانتخابات في النادي.