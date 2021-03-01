تحذير قوي من الطاقة الذرية لـ إيران من استخدام عمليات التفتيش كـ "ورقة مقايضة"

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، اليوم الاثنين، ان الوكالة ستستمر في التحقق من كمية تخصيب اليورانيوم، مشددا على أهمية استمرار عمليات التفتيش وألا تكون ورقة مقايضة.

ووفقا لشبكة "العربية"، قال جروسي، خلال مؤتمر صحفي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، إن الشفافية معدومة الآن بسبب قرار إيران الحد من مراقبة مواقعها النووية ، مشيرا إلى أن الوكالة لن يكون لديها القدرة للوصول لمواقع إيران النووية بهذا القرار.

وتابع جروسي قائلا: " لقد خسرنا القدرة على معرفة ما تقوم به إيران في مواقعها النووية"، مضيفا أن إيران لم تجب الوكالة عن أي أسئلة متعلقة بوجود جزيئات اليورانيوم في مواقع نووية.

وعلى الرغم من ذلك، أكد المدير العام للوكالة الدولية على مواصلة التحقيق ومراقبة مستوى تخصيب إيران لليورانيوم.

وكشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، عن مخاوفها بشأن تقديم إيران معلومات خاطئة بشأن تخصيب اليورانيوم.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة إيران لتفسير أسباب وجود يورانيوم في موقعين دون إعلان ذلك.

وحذرت الوكالة من خطورة قرار إيران بالحد من مهمة مراقبي الوكالة، مضيفة أن عدم وصول الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية يعيق تقييم مدى التزام طهران.

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها لن تزود الوكالة الدولية بأي معلومات حتى يرفع الحظر عن طهران.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، أنه لن يتم تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية باي معلومات ما لم يتم الغاء الحظر المفروض على ايران.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي قد هدد بأنه إذا صدر قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسترد ردا مناسبا.