اتفاقية جديدة بين البحرين وإسرائيل

وقعت إسرائيل والبحرين، اتفاقًا جديدًا يسمح بتبادل البريد المباشر بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بمبادرة من وزارتي الاتصال والخارجية في المنامة وتل أبيب، وقعتا البلدان اتفاقية تتيح التعاون والتبادل المباشر للرسائل والطرود والخدمات الأخرى.
جدير بالذكر أن إسرائيل والبحرين كانتا وقعتا في أكتوبر الماضي، اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بعد توصلهما إلى اتفاق تطبيع بوساطة أمريكية.
ووقعت إسرائيل رسميا في 15 سبتمبر الماضي بواشنطن، وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين.
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