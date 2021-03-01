الحكومة النمساوية تقرر فتح البلاد يوم 22 مارس الجاري للولايات منخفضة الإصابات بكورونا

قررت الحكومة النمساوية، اليوم /الاثنين/، إجراء فتح كامل في البلاد اعتبارا من 22 مارس الجاري على أسس جغرافية وإقليمية، وذلك في الولايات ذات معدل الإصابات المنخفض.
صرح بذلك المستشار النمساوي سباستيان كورتس، عقب اجتماع عقده اليوم مع فيرنر كوجلر نائب المستشار وردولف انشوبير وزير الصحة وعدد من حكام الولايات وخبراء الصحة وعلماء الفيروسات .
وقال كورتس إنه تم اعتماد خطة حكومية تشمل عددا محدودا من الولايات الفيدرالية التي سيُسمح لها باستئناف كافة الأنشطة خلال الشهر الجاري .
من جانبه، قال ردولف أنشوبير وزير الصحة، إن الخطة الجديدة للحكومة تمت مناقشتها اليوم مع الخبراء وحكام الولايات، حيث تم الاتفاق على السماح لعدد من الولايات الفيدرالية ذات معدل الإصابة المنخفض باتخاذ خطوات افتتاحية بشكل حذر في مارس الجاري .
يشار إلى أن أبرز الولايات المرشحة للعودة إلى الفتح الكامل هي بورجنلاند وفورارلبرج.
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