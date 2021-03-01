أخبار اليمن : الامانة..الرهوي وعباد يتفقدان العمل بتنفيذ مشروعين خدميين

الامانة..الرهوي وعباد يتفقدان العمل بتنفيذ مشروعين خدميينتفقد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي وأمين العاصمة حمود عباد، اليوم سير العمل في تنفيذ مشروعين خدميين بمديريتي بني الحارث والثورة، بتكلفة 436 مليون ريال.

واطلع الرهوي وعباد، ومعهما وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، على مستوى الإنجاز في مشروع قناة تصريف مياه الأمطار بمنطقة دارس في بني الحارث، الذي يتضمن تنفيذ أعمال حفر وإصلاح القناة بطول ٣٠٠ متر تمتد من سوق دارس حتى السائلة الكبرى.

كما اطلعا على سير العمل في مشروع تأهيل وترميم شارع العدل بمديرية الثورة، ومستوى تنفيذ أعمال الترميمات ووضع طبقة اسفلتية إضافية ابتداء من جولة جامعة صنعاء وصولاً إلى نهاية شارع العدل.

وخلال الزيارة أشاد عضو السياسي الأعلى الرهوي، بجهود قيادة أمانة العاصمة في تنفيذ هذه المشاريع لصيانة شبكة الطرق وتحسين الخدمات على مستوى المديريات في مختلف المجالات، بما يلبي احتياجات المواطنين ويخفف من معاناتهم جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار إلى أهمية مشاريع الكرفانات المائية وقنوات تصريف مياه الأمطار، ودورها في حماية أمانة العاصمة من تدفق السيول والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن تغذية المياه الجوفية.

