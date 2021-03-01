أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأكاديمي عبدالله الخلاقي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأكاديمي عبدالله الخلاقيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأكاديمي المؤتمري الدكتور عبدالله علي الخلاقي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، رئيس فرع المؤتمر بجامعة حضرموت، بعد مسيرة أكاديمية وسياسية زاخرة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد ابوراس في البرقية بمناقب الفقيد وسجله المهني التربوي والأكاديمي والعلمي الزاخر، الذي عُرف بالإخلاص والتفاني في أداء رسالته الأكاديمية والوطنية والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ساهم بصورة مؤثرة تجاه الأجيال اليمنية التي نهلت من علمه وتعلّمت من مبادئه حب الوطن.

ولفت رئيس المؤتمر إلى أن الفقيد الخلاقي كان من الكفاءات الوطنية الهامة ومثالاً للقيادي الإداري الناجح في مختلف المناصب التي شغلها والتي منها الأمين العام لجامعة حضرموت وإدارة كلية العلوم الإدارية بالجامعة.

وأكد الشيخ صادق أن الوطن خسر برحيل الدكتور الخلاقي، أكاديمي حكيم وإنسان نبيل مخلص ونزيه وناقد حصيف محب لوطنه، كما خسر المؤتمر الشعبي العام واحداً من رجاله المخلصين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية تأسيس المؤتمر الشعبي العام بجامعة حضرموت، عمل جاهداً من أجل الإرتقاء بأداء المؤتمر بالمحافظة.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة لنجل الفقيد علي عبدالله علي الخلاقي واخوانه وكافة آل الخلاقي وأهالي مديرية القطن وقبائل يافع داخل وخارج حضرموت وطلابه ومحبيه والوطن كافة في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه وطلابه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".