جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس التونسى قيس سعيد، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز التواصل بين الدول الإفريقية، معربا عن خالص شكره وامتنانه للرئيس السيسى على حرصه على إقامة منتدى أسوان للتنمية بالرغم من ظروف جائحة كورونا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيس سعيد يثمن جهود الرئيس السيسى لتعزيز التواصل بين الأفارقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.