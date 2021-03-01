مجلس الأمن الأرمينى يطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة

جدة - نرمين السيد - واندلعت أزمة سياسية مؤخرا فى يريفان بعد تصريحات رئيس الوزراء نيكول باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.
وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة. وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه، فيما اعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع.
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