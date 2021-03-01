مجدلانى: نسعى لتأجيل جولة الحوار الوطنى الفلسطينى الثانية

جدة - نرمين السيد - كشف أحمد مجدلانى، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن اتصالات لتأجيل جولة الحوار الوطنى الفلسطينى، التى كان مقررًا لها الشهر الجارى برعاية مصرية حول انتخابات منظمة التحرير.





وفى تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، قال مجدلانى، إن "الاتصالات تستهدف التوافق على تأجيل جولة الحوار الوطنى الثانية إلى ما بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعى فى مايو المقبل".

ونوه القيادى الفلسطينى، إلى أن الجولة الثانية من الحوار الوطنى ستكون مخصصة بالكامل لبحث ترتيبات تشكيل المجلس الوطنى لمنظمة التحرير، بعد التوافق عليها فى الشهر الجارى.

وأضاف، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستفضى إلى تشكيل نحو نصف أعضاء المجلس الوطنى الجديد لمنظمة التحرير، وستكون الصورة اتضحت حول القوى التى ستمثل فى المجلس الوطنى.

وكانت الفصائل الفلسطينية عقدت الجولة الأولى من الحوار الوطنى فى القاهرة، على مدار يومى 8 و9 فبراير الماضى، وهى الجولة التى أثمرت عن التوافق بين الفلسطينيين على آليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.