عاجل.. سلطنة عُمان تقرر إغلاق الأنشطة التجارية حتى 20 مارس

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، قرارًا بإغلاق الأنشطة التجارية فى البلاد، بدءًا من الساعة 8 مساء حتى 5 صباحا، وذلك فى إطار إجراءات الدولة الوقائية فى مواجهة انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.





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