إثيوبيا ترفض طلبا أمريكيا بسحب قواتها من إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات الحكومة الإثيوبية قد انتزعت السيطرة على مكلى عاصمة إقليم تيجراى من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، التى تتهمها الحكومة المركزية بالتمرد. وقُتل المئات فى الصراع واضطر مئات الآلاف إلى ترك منازلهم، الأمر الذى خلف معاناة فى المنطقة التى يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة من نقص فى الغذاء والماء والدواء.

ونفت إثيوبيا وإريتريا مشاركة قوات إريترية فى الصراع، بينما أقر عشرات الشهود ودبلوماسيين وجنرالا إثيوبيا بوجودها.