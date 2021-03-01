ذعر في بريطانيا بعد اكتشاف إصابات بسلالة كورونا البرازيلية.. وأول تعليق من جونسون

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة اليوم، الاثنين، عن اكتشاف ما يصل إلى 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا من النوع "P.1" الذي تم تحديده في مدينة ماناوس البرازيلية.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت حكومة المملكة المتحدة، في بيان لها، حالتان من الحالات الثلاث التي تم اكتشافها في مقاطعة جلوسيسترشير جنوبي غرب إنجلترا، لأسرة قدمت من البرازيل، في حين أن الحالة الثالثة لا علاقة لها بأي من الحالتين، وأن المزيد من التحقيقات جارية.

وأضاف البيان أنه تم تحديد ثلاث حالات من المتحور البرازيلي في اسكتلندا، لكن تلك الإصابات غير مرتبطة بالحالات في إنجلترا.

ويبحث مسؤولو الصحة عن المريض، الذي يُعتقد أنه واحد من أوائل المرضى في المملكة المتحدة الذين لديهم النوع البرازيلي في محاولة لمنعه من إصابة المجتمع حيث يعتقد أن هذه السلالة تنتشر بسرعة أكبر وتستجيب بشكل أقل للقاحات.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن هناك "جهودا هائلة'' جارية لاحتواء انتشار الفيروس البرازيلي المتغير.

وخلال زيارة، لمدرسة في ستوك أون ترينت، قال بوريس جونسون: 'إذا نظرت إلى ما فعلناه في حالة البديل الجنوب أفريقي، فقد تم بذل جهد كبير هناك، مؤكدا أن "الشيء نفسه يحدث الآن لاحتواء أي انتشار للمتغير البرازيلي".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاحات ليست فعالة ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.

وقال جونسون للمذيعين: "ليس لدينا أي سبب في الوقت الحالي للاعتقاد بأن لقاحاتنا غير فعالة ضد هذه المتغيرات الجديدة من جميع الأنواع".

وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز،مديرة الاستجابة الإستراتيجية لـ كوفيد-19: "لقد حددنا هذه الحالات بفضل قدراتنا على اكتشاف سلالات الفيروس، مما يعني أننا قد نجد المزيد من المتغيرات والطفرات لفيروس كورونا أكثر من العديد من البلدان الأخرى، وبالتالي يمكننا اتخاذ الإجراءات بسرعة."

وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز ، إن الشخص المصاب بالمتغير يعتقد أنه تم اختباره في 12 أو 13 فبراير، ربما عن طريق اختبار بريدي منزلي أو اختبار تم جمعه من سلطة محلية.

وفي غضون ذلك، اقترح عالم مناعة بارز أن البحث عن البديل يمكن أن يبطئ من تأثير طرح اللقاح في المملكة المتحدة.

وردا على سؤال حول مدى قلق الناس بشأن البديل البرازيلي ، قال داني ألتمان ، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج ، لراديو تايمز: 'ربما يشعر بالقلق إلى حد ما ولكن ليس الذعر التام'.