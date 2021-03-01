تراجع ملحوظ في إصابات ووفيات كورونا في روسيا

واصلت أعداد إصابات فيروس كورونا انخفاضها في روسيا،مسجلة حصيلة وفيات وإصابات أقل من اليوم السابق، وفق ما ذكرت شبكة آر تي الروسية.

وسجلت روسيا 333 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصل بذلك البلاد لأقل معدل للوفيات منذ 3 أشهر.

ويعد رقم الـ333، هو الأقل منذ 16 نوفمبر الماضي،ما يرفع مجموع الوفيات إلى 86455، فيما ارتفع مجموع الإصابات إلى 4 ملايين 257650 حالة.

ووصل معدل الإصابات إلى 11571 حالة خلال اليوم الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم من حيث الإصابات والوفيات، وياتي من بعدها دول الهند والبرازيل وروسيا وبريطانيا وغيرهم.

وتعمل روسيا على انتاج كميات كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث حقق لقاح Sputnik V الروسي نتائج قوية ضد طفرات COVID-19 الجديدة في التجارب الأخيرة ، حسبما قال باحثون.

وقال دينيس لوجونوف ، نائب مدير مركز جماليا في روسيا ، حيث تم تطوير لقاح Sputnik V ، إن التجربة أظهرت أن إعادة التطعيم باللقاح الروسي "يعمل بشكل جيد للغاية" ضد طفرات COVID-19 الجديدة ، بما في ذلك سلالات كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. .